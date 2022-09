Wie der Klimawandel der Nosferatu-Spinne beim Überwintern hilft

Wer ihr begegnet, bekommt wahrscheinlich erstmal einen Schreck: Die Nosferatu-Spinne ist groß, haarig und in den vergangenen Wochen ziemlich berühmt geworden. Denn sie gehört zu den nicht-heimischen Arten, die im vergangenen Sommer in großer Zahl bei uns aufgetaucht sind.

Jetzt ist der heiße Sommer vorbei - aber die Nosferatu-Spinne bleibt uns offenbar erhalten. Sie scheint es sich in unseren warmen Wohnungen gemütlich zu machen. In den sozialen Medien häufen sich Fotos von der Spinne in Wohnzimmern und Küchen.

Bei Facebook werden immer wieder Bilder von Nosferatu-Spinnen gepostet.

Heißt das, die Spinnen und andere nicht-heimische Tiere wie die asiatische Tigermücke überwintern nun bei uns? Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Verbreitung solcher Tiere? Welche von ihnen können uns gefährlich werden? Hier gibt es Antworten.

Überblick

Julian Heiermann vom NABU

Tiere und auch Pflanzen, die sich durch den Einfluss des Menschen in Gebieten außerhalb ihrer Heimat ausbreiten, sind nicht immer invasiv. So nennt die Wissenschaft nur jene Arten, die heimische Tiere oder Pflanzen aus ihrem Lebensraum verdrängen, erklärt Julian Heiermann vom Naturschutzbund Deutschland (NABU).

Kommt es zur Verdrängung, stellt das ein Naturschutzproblem dar, sagt Erik Schmolz vom Umweltbundesamt. Diese Tiere werden aktiv in Deutschland bekämpft. Es gibt aber auch nicht-heimische Tiere, die neben der heimischen Population in ihrer eigenen Nische leben können. Einige davon können allerdings für Menschen und Tiere ein Gesundheitsproblem darstellen.

Die Globalisierung spielt bei der Verbreitung der nicht-heimischen Tiere eine entscheidende Rolle: " Die Tiere werden durch die Reisen der Menschen aus meist tropischen Ländern zu uns gebracht. Ganz simpel im Koffer, auf der Kleidung ", erklärt Heinz Mehlhorn, Zoologe und Parasitologie an der Uni Düsseldorf. Er empfiehlt, nach einem Urlaub das Gepäck gründlich nach möglichen " blinden Passagieren " abzusuchen.

Ein weiterer großer Faktor ist der internationale Warenhandel. Nicht selten gelangen Insekten durch Autoreifen oder Container von einem Kontinent zum anderen.

Dass Insekten, die in Deutschland normalerweise nicht heimisch sind, durch Reisen und die Globalisierung zu uns kommen, sei zunächst nichts Neues und auch unproblematisch. Aber der Klimawandel stelle einen Wendepunkt dar, sagt Julian Heiermann vom NABU.