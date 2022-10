Wenn Marienkäfer zur Plage werden

Es gleicht einer regelrechten Invasion: In manchen Wohnungen sitzen in diesen Tagen hunderte Marienkäfer in den Ecken, an Wänden oder Fensterrahmen und scheinen es sich gemütlich zu machen. Doch woher kommen die Tiere?

Marienkäfer tummeln sich an einem Fenster

" Die tun nix, die wollen nur überwintern ", sagt Insektenexperte Karl-Heinz Jelinek dem WDR . " In die Wohnung geraten sie zufällig. Denn Häuser sind Felsblöcke, zumindest aus Sicht der Insekten. Diese Felsblöcke haben Ritzen, da wollen sie reinkriechen und überwintern ."

Dabei handelt es sich überwiegend um asiatische Marienkäfer. Die Insekten wurden ursprünglich nach Deutschland geholt, um in Gewächshäusern Blattläuse zu bekämpfen. Jetzt vermehren sie sich immer schneller, nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels.

Im Gegensatz zur Verbreitung der Stinkwanzen, die ein übel riechendes Sekret absondern, wenn sie sich bedroht fühlen, tun uns die Marienkäfer nichts. Los werden will man sie trotzdem wieder.