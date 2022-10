Grundwasser wird knapper: So sieht es in NRW aus und das sind die Gründe

Die Correctiv-Recherchen belegen etwas, was in den letzten Dürre-Sommern schon bemerkbar war: Das Grundwasser in Deutschland wird knapper. Das Recherchezentrum hat dazu Daten von rund 6.700 Messstellen aus den vergangenen drei Jahrzehnten analysiert.

In knapp der Hälfte aller untersuchten Orte war das Grundwasser zwischen 2018 und 2021 so niedrig, wie seit 1990 nicht mehr. Im Schnitt ist das Grundwasser in den vergangenen 32 Jahren deutschlandweit gesunken. Wie sieht es in NRW aus und was sind die Gründe?

Wie haben sich die Grundwasserstände in NRW entwickelt?

Das Grundwasser ist in Nordrhein-Westfalen den Recherchen zufolge deutlich zurückgegangen, das Land ist damit zusammen mit Thüringen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein besonders stark betroffen: Die Grundwasserstände sinken demnach an jeder dritten Messstelle.

Auf einer interaktiven Karte von Correctiv kann jeder selbst nachschauen, wie sich das Grundwasser in der eigenen Region entwickelt hat.

Hier geht's zur Correctiv-Recherche: