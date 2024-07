Tödliche Polizeischüsse auf Mouhamed Dramé: Die Perspektive des Schützen

Auge in Auge mit Mouhameds Brüdern vor Gericht

Zwei Brüder von Mouhamed, Sidy und Lassana Dramé, verfolgen den laufenden Prozess am Dortmunder Landgericht seit Anfang des Jahres. Ihnen sitzt Fabian S. während der Verhandlungstage direkt gegenüber, hat den beiden im Rahmen seiner Aussage vor Gericht auch schon sein Mitgefühl ausgedrückt, sie namentlich angesprochen, unter Tränen: "Also man überlegt sich vorher, was einem wichtig ist, was man sagen möchte. Letztendlich sagt man aber das, was man in dem Moment denkt. Ich will mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man auf diese Art und Weise ein Familienmitglied verliert."

Fabian S. sitzt im Gericht den Brüdern Dramés gegenüber

Und Fabian S. hofft: "Dass am Ende des Tages irgendwie alle auf ihre Art und Weise damit abschließen können und mehr oder weniger ihren Frieden damit machen können. Ich weiß, dass das natürlich für die Familie, vielleicht werden sie das niemals können. Aber die Frage war ja, was ich mir wünsche. Das würde ich mir wünschen: dass es am Ende vielleicht nicht mehr so viel böses Blut gibt."

Das ganze Interview im Podcast "Mouhamed Dramé - Wenn die Polizei tötet"

Aus seiner Perspektive erzählt uns Fabian S., ganz genau wie er den Einsatz am 8. August 2022 in der Dortmunder Nordstadt erlebt hat, wie er damit umgeht, einen Menschen getötet zu haben, wie er das laufende Verfahren am Dortmunder Landgericht, einen der größten Prozesse gegen Polizeibeamte in der Geschichte der Bundesrepublik, wahrnimmt und wieviel Sorgen er sich über eine mögliche Verurteilung macht. Alles zu hören im neuen Lokalzeit-Podcast "Mouhamed Dramé - Wenn die Polizei tötet" . Im Podcast sind auch andere Stimmen und Perspektiven rund um diesen Fall zu hören, von NRW-Innenminister Herbert Reul bis zu den Eltern des getöteten Mouhamed Dramé aus dem Senegal.

Unsere Quellen:



Gespräch mit Fabian S.

WDR-Recherchen

Über dieses Thema berichteten wir am 4.7.2024 im WDR Radio und Fernsehen.