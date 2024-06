Weserradweg und Ufer werden schicker

Das Weserbergland ist schön, darüber sind sich alle Touristen und die Einheimischen einig. Doch jetzt soll es noch attraktiver werden. Es wird in die Neugestaltung des Weserufers an den Fährhäfen in Herstelle und in Wehrden investiert.

Weser erlebbar machen

" Die Weser erlebbar machen ", das verspricht der Bürgermeister von Beverungen, Hubertus Grimm. Dafür baut die Stadt jetzt barrierefreie Zugänge zum Dampferanleger der Weserflotte und auch neue Wege und und stellt mehr Bänke auf. Auf einer Steinmauer mit Sitzgelegenheiten können die Gäste ihre Beine baumeln lassen und die Seele gleich mit, versprechen die Touristikexperten.

Mehr Komfort für den Fährmann

Das Weserufer lockt viele Touristen an

In Herstelle und in Wehrden können die Rad- und Wandertouristen mit einer kleinen Fähre übersetzen von Nordrhein-Westfalen ans andere Ufer in Niedersachsen. Bei schönem Wetter setzt der Fährmann ständig über. Zwölf Personen mit Rädern passen auf die Fähre. Es ist eine beliebte Ausflugsattraktion.

Doch wenn im Regen und bei Kälte niemand kommt, wartet der Fährmann trotzdem auf Gäste, allerdings noch in einem zugigen Unterstand. Das soll sich im Zuge der Baumaßnahmen ändern. Die Fährmänner bekommen ein mobiles Haus, das bei Hochwasser schnell in Sicherheit gebracht werden kann.

Entspannter Job mit vielen Gästen

" Ab April trocken, warm und gemütlich auf Gäste warten und die Fähre immer bereit halten. Das macht die Arbeit noch schöner ", freut sich Fährmann Paul Micus. Für den fitten Rentner ist Fährmann in Wehrden der " super Job nach einem anstrengendem Berufsleben ". " Hin und her zu schippern auf der Weser und mit Gästen ein Pläuschchen halten, was kann es Schöneres geben ", schwärmt Micus.

Wirtschaftsförderung für mehr Tourismus

Die Weser fließt gemächlich zwischen den grünen Hügeln flussabwärts und stört sich nicht an den Baggern, Rüttelmaschinen und Absperrbändern. Die Bauarbeiten gehören zu einem Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Beverungen erhofft sich noch mehr Aufschwung im Tourismus und bessere Geschäfte. Im Herbst soll alles fertig sein.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Lokalzeit Ostwestfalen.