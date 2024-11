Zwei Gegentore in Unterzahl: Roosters unterliegen München

Stand: 21.11.2024, 21:46 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben am 18. Spieltag in der DEL den nächsten Dämpfer kassiert. Beim 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) gegen den EHC München kassierten die Iserlohner gleich zwei Treffer in Unterzahl.