Wenig Wasser für die Weser: der Ederstausee ist fast leer

Hier wird weniger Wasser durchkommen.

In der kommenden Woche wird es in der Oberweser Niedrigwasser geben, das steht jetzt schon fest, erklärt Marko Drebes vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser. " Zur Zeit lassen wir 32 Kubikmeter pro Sekunde auslaufen, um die Oberweser zu unterstützen, damit da Schifffahrt stattfinden kann. Voraussichtlich am Montagabend werden wir auf sechs Kubikmeter pro Sekunde runtergehen, dann sinkt der Weserpegel um 40 bis 50 Zentimeter ab, dann können da nur noch Paddelboote fahren. "

Saison für Ausflugsschiffe endet vorzeitig

Der Weserpegel ist in den vergangenen Tagen durch die große Trockenheit ohnehin schon gesunken. Am Anleger der Passagierschiffe warnt die Reederei "Flotte Weser" schon jetzt vor Verspätungen wegen des aktuellen Niedrigwassers. In der kommenden Woche endet die Saison hier vorzeitig, das steht fest.