Das neue Leben als Leuchtturmwärter

Wenn Freunde den Sauerländer Daniel Jochheim an seinem neuen Arbeitsplatz besuchen möchten, fahren sie zuerst mit einem Schiff, dann mit der Inselbahn, die sich durch Salzwiesen schlängelt, bis zum Bahnhof des kleinen Inseldorfes. Jetzt ist es nicht mehr weit zu dem Arnsberger, der seit Juni der neue Leuchtturmwärter auf der Nordseeinsel Wangerooge ist.

Unweit des Bahnhofs reckt sich der Leuchtturm in den Himmel. Im unteren Gebäude befindet sich ein Museum. Hier erfüllt Jochheim in den Sommermonaten seine Hauptaufgabe: Eintrittskarten verkaufen, die Exponate und das Grundstück pflegen.

Arbeitsplatz mit Aussicht

Auch wenn der Leuchtturm derzeit noch nicht von Touristen bestiegen werden kann, weil im Inneren des Turms gebaut und renoviert wird: Daniel Jochheim steht mindestens zwei Mal am Tag hoch oben auf der Plattform. Er genießt die Aussicht auf das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und die Nordsee.

"Das ist einfach schön. Der weite Blick. Die Aussicht ist schon das Besondere an meinem Job." Daniel Jochheim

Ist es besonders stürmisch, so wie heute, holt er die gehisste Wangerooge-Flagge lieber wieder runter. Knapp 200 Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform, die ab Herbst auch wieder für Touristen geöffnet wird.

Das erste Jahr: Ein Ausblick

Jochheim bringt viele Ideen mit: In naher Zukunft möchte er Führungen durch den Turm anbieten, außerdem einen Kurs zum freien Trauredner machen. Dann ist es möglich, vom neuen Leuchtturmwärter auf der Aussichtsplattform getraut zu werden.

In den Wintermonaten möchte sich der 37-Jährige weiter um die Instandhaltung des Turms kümmern und rostige Stellen ausbessern. "Als der Turm geschlossen war, ist hier nicht viel passiert. Wind, Wetter und das besondere Klima haben am Turm genagt."

Wangerooge statt Sauerland

Eigentlich wollte er an die Nordsee ziehen, wenn er in Rente ist. "Aber warum warten, wenn sich so eine Gelegenheit bietet?", fragte sich Jochheim damals und bewarb sich Anfang des Jahres mit mehr als 1000 Mitbewerbern auf die ausgeschriebene Stelle. Mit Erfolg.

Jetzt führt er mit seiner Familie ein entspanntes Leben, beschreibt Jochheim die neue Situation.

"Wir haben direkt einen Kindergartenplatz bekommen, die Wege sind kurz, es gibt keine Autos. Manchmal fühlt sich unser Alltag wie Urlaub an". Daniel Jochheim

Auf die Frage, ob er das Sauerland vermisse, muss er schmunzeln: "In Sachen Wetter und Menschen ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Die Wälder fehlen vielleicht, dafür kann ich nun am Strand spazieren gehen."

Die Wohnung in Arnsberg hat die Familie behalten. Für den Heimaturlaub zum Beispiel. Doch ein richtiges Zurück kann er sich nicht vorstellen. Daniel Jochheim möchte bis zur Rente Leuchtturmwärter auf Wangerooge bleiben.

Mehr zum Thema