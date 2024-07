Seit etwa anderthalb Wochen ist der VfL Bochum im Training für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. Der neue Trainer Peter Zeidler sieht noch viel Arbeit vor sich: "Ich will geduldig bleiben, aber natürlich muss die gemeinschaftliche Idee sich entwickeln, damit wir erfolgreich Fußball spielen können. Dafür haben wir ja jetzt ein paar Wochen Zeit" , sagte Zeidler nach dem 3:1 im durchwachsenen ersten Testspiel beim westfälischen Oberligisten Rot-Weiß Ahlen am 6. Juli.

Auch in den beiden Testspielen danach lief es teilweise holprig. In der ersten Halbzeit gegen die SSVg Velbert als auch in der zweiten Halbzeit der Partie bei Alemannia Aachen präsentierte sich der VfL schwach, die unterklassigen Gegner konnten dem Erstligisten dabei ordentlich Paroli bieten.