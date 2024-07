86 Polizeieinsätze wegen Drohnen an EM-Stadien in NRW

Piloten in Gelsenkirchen gaben sich ahnungslos

In Gelsenkirchen machte die Polizei zehn Drohnen im Umfeld des Stadions aus. " In acht Fällen davon gaben die angetroffenen und identifizierten Drohnenpiloten an, nicht über das geltende Flugverbot Bescheid gewusst zu haben ", sagte ein Polizeisprecher: In zwei Fällen hätten " nach der Detektion keine Piloten und auch keine Drohnen in dem infrage kommenden Bereich " angetroffen werden können. In einem der Fälle sei die Drohne durch die Beamten elektronisch " übernommen ", jedoch nicht zum Absturz gebracht worden.

Wenige Vorfälle in Düsseldorf

In Düsseldorf gab es nach Angaben der Polizei lediglich sechs Einsätze wegen Drohnen. Alle seien abgefangen worden. In jedem der Fälle seien die Piloten identifiziert worden.