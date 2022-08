Hitzetod für Fische in Gewässern?

EU fordert mehr Renaturierungen

Ein noch gesunder Fluss in naturnaher Umgebung

Durch die EU -Wasserrahmenrichtlinie sind die Länder der Europäischen Union eigentlich verpflichtet, die Fließgewässer und Seen bis zum Jahr 2027 wieder in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Doch in NRW sind erst knapp 10 Prozent der Gewässer in einem solchen guten Zustand. Bei 90 Prozent ist die ökologische Verfassung kritisch.

