Hitze-Ticker: NRW erwartet zwei heiße Tage

9.02 Uhr: Hohe Waldbrandgefahr in NRW

Mit der Hitze und Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr in NRW. Auch trockene Felder sind anfällig für Feuer. In Hopsten beispielsweise brannten in der Nacht mehrere tausend Strohballen. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle, geht aber davon aus, dass sie den ganzen Tag noch die Glutnester löschen muss.