Wasserknappheit: Wie gut ist NRW vorbereitet?

Kein Wasser mehr aus Teichen, Flüssen und Bächen entnehmen

Die Ems bei Greven

Und damit der Wasserstand in Teichen und Bächen nicht weiter absinkt, darf in einigen Städten und Gemeinden kein Wasser aus ihnen entnommen werden. Im Kreis Borken zum Beispiel dürfen Landwirte kein Wasser mehr aus Flüssen und Teichen entnehmen. Das ist ähnlich wie in den Niederlanden, da dürfen Landwirte ihre Felder jetzt nicht mehr so intensiv bewässern. In Köln dürfen sogar Anwohner kein Wasser mehr aus Bächen und Flüssen holen. Und solch ein Verbot gibt es auch für die Anwohner entlang der gesamten Ems.

Deutschland hat eine langfristige Strategie

Einen nationalen Notfallplan für's Wassersparen wie in den Niederlanden gibt es in Deutschland aber bisher nicht. Das Land hat eine langfristige Strategie entwickelt, wie sichergestellt werden soll, dass im Jahr 2050 den Menschen und der Umwelt ausreichend Wasser zur Verfügung steht.