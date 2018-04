Fünf Verletzte noch in Lebensgefahr

Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Münster schwebten am Dienstagmittag noch immer vier weitere Menschen in Lebensgefahr. Insgesamt wurden am Samstagnachmittag 25 Menschen verletzt. Der Täter erschoss sich nach der Fahrt .

Kiepenkerl-Gaststätten wollen wieder öffnen

Drei Tage nach der tödlichen Amokfahrt versuchen die Menschen in Münster, zur Normaltät zurückzukehren. So wollen die beiden am Tatort liegenden "Kiepenkerl"-Gaststätten auch auf Wunsch der Beschäftigten am Mittwoch (11.04.2018) wieder öffnen.