Opferschutzbeauftragte kommt nach Münster

Kerzen am Kiepenkerl zum Gedenken an die Opfer

Nach der Amokfahrt mit insgesamt drei Toten in Münster will die nordrhein-westfälische Opferschutzbeauftragte Elisabeth Auchter-Mainz am Montag (09.04.2018) mit den Betroffenen und den Verletzten in Münster zusammenkommen. Über ihren Sprecher rief sie dazu auf, die unschuldigen Betroffenen einer Tat wie in Münster nicht zu vergessen. Auchter-Mainz werde die Gespräche in Münster im Vertrauen und nicht öffentlich führen, betonte ihr Sprecher.