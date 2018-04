Video: Der Täter

Aktuelle Stunde | 08.04.2018 | Länge: 04:28 Min.

Der Täter der Amokfahrt in Münster am 07. April 2018 ist identifiziert worden. Jens R. wohnte in einer ruhigen Wohnstraße in Münster und war selbstständiger Industriedesigner. Er hatte bereits am 29. März 2018 eine Art Abschiedsbrief per Mail an seine Bekannten geschickt. | video