Trainerbeben in der RL West: Mehnert, Demir und Tyrala freigestellt

Impuls an die Mannschaft

"Wir haben zu wenige Punkte und die Leistungen sind auch nicht gut. Wir haben vielleicht gegen Köln und Duisburg gut gespielt. Das war's dann aber auch schon" , sagte Eintracht-Sportchef Kevin Theisen dem Magazin "RevierSport".

Im "Bergischen" war man mit sehr hohen Ambitionen angetreten. Der rasante Emporkömmling, der noch vor wenigen Jahren in der Kreisliga spielte und dann hoffenheim-artig nach oben rauschte, gab noch einen weiteren Aufstieg, dann in die 3. Liga und in den offiziellen Profifußball, als Ziel aus.

Auch wenn der Saisonstart misslang, will der Klub von dem großen Ziel 3. Liga keinen Abstand nehmen - im Gegenteil. "Der neue Trainer weiß genau, was wir vorhaben: Wir wollen aufsteigen! Der Coach, der uns führen wird, ist dann auch zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass er mit dieser Mannschaft aufsteigen kann. Ansonsten würden wir diesen Mann nicht verpflichten" , sagte Theisen.

Gespräche mit potenziellen Nachfolgern sind angelaufen.

Schorch und Reichwein übernehmen interimsweise in Bocholt

Auch beim 1. FC Bocholt zog man die Reissleine und stellte Trainer Björn Mehnert frei. Interimsweise übernehmen hier zunächst Sportgeschäftsführer Christopher Schorch und Co-Trainer Marcel Reichwein das Amt.

Mehnert hatte das Traineramt am Bocholter Hünting im Juli übernommen. Aus sieben Ligaspielen holte seine Mannschaft bislang sieben Punkte und belegt aktuell Platz 12.

" Niemand im Verein oder außerhalb verlangt den Aufstieg. Aber nur begeisternder, aufopferungsvoller und am Ende erfolgreicher Fußball sorgt für entsprechenden Zuschauerzuspruch, der für uns als Club immens wichtig ist ", wird Präsident Ludger Triphaus auf der vereinseigenen Webseite zitiert.

" In den intensiven Gesprächen sind wir daher zu dem Entschluss gekommen, uns von Björn Mehnert zu trennen, um der Mannschaft neue Impulse zu geben, die es angesichts der bevorstehenden schwierigen Spiele dringend braucht ", so Triphaus.

Yakup Göksu übernimmt bei Türksport

Und auch bei Neuling Türksport Dortmund tauschte man den Übungsleiter aus. Aufstiegstrainer Sebastian Tyrala muss gehen, für ihn übernimmt Yakup Göksu von Hedefsport Hattingen (Kreisliga A), wie die der Verein am Dienstag mitteilte. An seiner Seite wird Serkan Engin als Co-Trainer stehen.

Der Zeitpunkt der Entlassung überrascht insofern, da der Verein am Wochenende mit dem 2:1 gegen Hohkeppel den ersten Sieg in der Regionalliga feiern durfte. Doch die nur zwei Punkte aus den vorherigen sechs Spielen und das "Aus" im Westfalenpokal ließen die Club-Verantwortlichen handeln.

Nach Clubangaben war der neue Mann elf Jahre als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Dortmund tätig. Weitere Erfahrungen sammelte er in verschiedenen Funktionen bei Schalke 04 und der TSG Sprockhövel.

Quelle: red