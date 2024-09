Neue Dortmunder Lust auf die Champions League

Hoch stehende Außenverteidiger

Beim 4:2 gegen Heidenheim am Freitag spielten die Dortmunder in der ersten Halbzeit mit extrem hoch stehenden Außenverteidigern. Zudem schreckte Sahin nicht davor zurück, Kapitän Emre Can und Routinier Marcel Sabitzer zunächst auf die Bank zu setzen. "Das war definitiv keine Entscheidung gegen Emre oder Sabi. Wir haben eine extrem lange Saison, hoffentlich" , erläuterte Sahin seine Belastungssteuerung.

Damit es auch in der Champions League eine ähnlich lange Saison wird wie die abgelaufene, muss der BVB von Beginn an in der modifizierten Vorrunde punkten. Dazu beitragen soll auch der umgestaltete Angriff, in dem der bisherige Stuttgarter Serhou Guirassy die klare Nummer eins sein soll.