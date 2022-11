Wann wird gesprengt? Spitzengespräch zur Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid

Der Gesprächskreis ist nicht gerade klein. Rund 50 Personen nehmen teil: Aus dem Bundes-Verkehrsministerium, von der Autobahn GmbH , aus dem Bundestag. Auch die Industrie- und Handelskammer ist dabei und natürlich auch die Lüdenscheider Ratsfraktionen.

Stau als Dauerzustand

Zwei Aspekte interessieren besonders: Die Frage nach dem Zeitplan, also wann kann gesprengt, wann kann neu gebaut werden. Und das andere ist die drängende Frage, wie Menschen in der Region, wie auch Unternehmen in der Region entlastet werden können.

Seit fast einem Jahr läuft der Umleitungsverkehr von der Autobahn mitten durch die Stadt Lüdenscheid. Das bedeutet Dauerstau und Lkw -Lärm fast rund um die Uhr.

Hoffnung auf weniger Lkw

Stau in Lüdenscheid

Peter Becker von der Bürgerinitiative A45 hofft daher vor allem auf neue Konzepte, den Transitverkehr aus Lüdenscheid heraus zu halten. Lkw also, die in der Region weder etwas liefern noch Ware abholen. Für viele scheint der Stau in Lüdenscheid immer noch attraktiver zu sein, als der Umweg über Köln oder Kassel.

Peter Becker ist es gar nicht so wichtig, ob es nun fünf oder vielleicht mehr Jahre dauert, bis die neue Brücke steht. Hauptsache, es wird wieder ruhiger auf den Straßen der Stadt.

Neuer Sprengtermin fraglich

Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing in Lüdenscheid

Seine Mittstreiterin Wallburga Jung dagegen hofft, dass heute endlich ein Sprengtermin bekannt gegeben wird. Sie hatte auf das Versprechen von Bundesverkehrsminister Volker Wissing gesetzt, die marode Brücke solle noch in diesem Jahr fallen.

Insider rechnen nicht damit, dass beim Spitzengespräch heute ein neues Datum genannt wird. Sie gehen davon aus, dass Minister Wissing es sich nicht nehmen lässt, den Sprengtermin persönlich zu verkünden. Aber er ist heute bei dem Spitzengespräch nicht dabei.

