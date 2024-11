Bankplätze bleiben frei: Borussia Dortmund gehen die Spieler aus

Wenn sich Nuri Sahin am Dienstagabend auf die Trainerbank im Stadion von Borussia Dortmund setzen wird, wird er neben sich diesmal mehr Platz haben als sonst. Die Personalnot beim BVB hat sich vor dem Heimspiel in der Champions League gegen den österreichischen Meister Sturm Graz so sehr zugespitzt, dass Coach Sahin bereits ankündigte: "Es werden einige Plätze auf der Bank freibleiben."