IG Metall: 2.000 Beschäftigte auch heute zu Streiks aufgerufen

Streik bei Ford mit 8.000 Beschäftigten

Mit Ablauf der Friedenspflicht in der Nacht von Montag auf Dienstag begann der Warnstreik in den Ford-Werken in Köln-Niehl mit einem Fackelzug. Über den Tag verteilt waren bis zu 8.000 Beschäftigte am Warnstreik beteiligt. Auch beim Autoteilehersteller Hanon in Kerpen haben sich die Mitarbeiter dem Streikaufruf der IG Metall am Dienstag angeschlossen. Insgesamt sind in NRW 129 Betriebe zum Streik aufgerufen.

IG Metall fordert eine Lohnerhöhung um 7%

Die Gewerkschaft fordert neben der Lohnerhöhung um 7% mit einer Laufzeit von 12 Monaten und 170€ mehr Gehalt für Auszubildende. Die Arbeitgeberseite bietet 3,6% mehr mit einer Laufzeit von 27 Monaten. Am Donnerstag (31.10.) beginnt in Neuss die dritte Verhandlungsrunde. Laut IG Metall wird die Warnstreikwelle nur kurz pausieren, bevor sie in vielen Betrieben in der Region Köln, dem Rheinisch-Bergischen Kreis und im Rhein-Erft-Kreis wieder fortgesetzt wird.

Quelle: