So sollen etwa Wählerinnen und Wähler eingeschüchtert worden sein, es gab gewalttätige Übergriffe und es sollen falsche Wahlzettel für den "Georgischen Traum" eingeworfen worden sein. Es gibt also mindestens Zweifel am Endergebnis.

Georgien zwischen EU und Russland

Wie geht es also für das Land weiter? ARD -Korrespondent Björn Blaschke ist in Tiflis und sagt: Die Frage, ob sich Georgien eher Richtung Europa oder Richtung Russland orientiere, sei ihm zu zugespitzt.

"Georgien ist nicht Pro- EU oder Pro-Russland, sondern es ist irgendwas dazwischen, was nur schwer zu fassen ist." Björn Blaschke, ARD-Korrespondent in Tiflis

ARD-Korrespondent Björn Blaschke

In der Lebensrealität spielt nämlich beides eine Rolle: So gibt es viele Touristinnen und Touristen aus Europa, und gleichzeitig viel Handel mit dem Nachbarland Russland. Eine eindeutige Positionierung Georgiens ist also gar nicht so einfach.

Wie geht es weiter?

Wer da jetzt in Georgien alles protestiert und wie es mit dem Land weitergehen könnte, darüber sprechen Host Julia Barth und Björn Blaschke im Podcast "nah dran".

