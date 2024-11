US-Wahl: NRW-Regierung erwartet "massive Folgen"

Sie sprachen von gesellschaftlichen Folgen. Was genau meinen Sie?

Liminski: Die Art und Weise, wie der Wahlkampf dort geführt worden ist, war ja nicht dazu angetan, das Land zusammenzuführen. Das ist etwas, was sich natürlich die Populisten und Extremisten in anderen Ländern abgucken, weil sie sagen: Es funktioniert ja selbst in einer so vitalen Demokratie wie in den USA. Insofern befürchte ich, dass manches auch in europäischen Ländern probiert wird.

Was macht man dagegen, dass es bei uns auch so ausartet?

Liminski: Nehmen wir das Bild der Medien als Lügenpresse: Das hat ganz massiv zugenommen, seit Donald Trump 2016 die politische Bühne betreten hat. Das ist ein Beispiel, was dann zu uns herübergeschwappt ist, weil es von vermeintlich "berufener Stelle" aus geäußert wurde. Das hat auch bei uns das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Medien verändert. Das muss uns Sorgen machen.

Das Gleiche gilt auch für die Frage, wann Gewalt ein probates politisches Mittel ist. Der Sturm auf das Kapitol vor bald vier Jahren ist vielen Menschen in Erinnerung - zum Glück bei den allermeisten als Warnung und Mahnung. Andere aber sagen: Wenn das in Washington DC, im Herzen dieser großen Demokratie, möglich ist, warum soll das dann bei uns verboten sein?

Was kann die Landesregierung tun, damit wir uns auf so eine Situation einstellen?

Liminski: Vor allem: Mit den Amerikanern selber reden. Das habe ich für uns als Landesregierung getan. Auf zwei Reisen in die USA im letzten November und in diesem September habe ich sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern dafür geworben, im Bereich Wirtschaft im Bereich Handel die transatlantische Partnerschaft wiederzubeleben. Also ganz anders als die aktuelle Erzählung das Potenzial darin zu sehen, was an Gemeinsamem da ist.