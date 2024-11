Dieter Hecking ist neuer Cheftrainer des VfL Bochum

Der 60-Jährige übernimmt den Posten bis zum Saisonende, wie der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Montag mitteilte. Zuvor hatte Geschäftsführer Ilja Kaenzig intensive Gespräche mit dem erfahrenen Bundesligacoach geführt und die Clubführung von der Personalie überzeugt. Hecking, der aus Castrop-Rauxel stammt und am Dienstag um 13.30 Uhr an der Castroper Straße vorgestellt werden soll, hatte zuletzt den Hamburger SV und den 1. FC Nürnberg trainiert.