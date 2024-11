Dieter Hecking schwört VfL Bochum auf Abstiegskampf ein

Dieter Hecking tritt mit einem klaren Plan, aber auch mit Zuversicht seinen neuen Job als Trainer des Bundesliga-Schlusslichts VfL Bochum an. Es sei logisch, dass eine enorm schwierige Aufgabe vor ihm und der Mannschaft liege, sagte der 60-Jährige bei seiner Vorstellung vor Medienvertretern am Dienstag. So habe er auch WhatsApp-Nachrichten mit der Message: "Warum tust Du dir das an?" bekommen.

Aber es gebe durchaus Hoffnung, die Trendwende zu schaffen. Die Bochumer stehen mit nur einem Punkt nach neun Spielen und schon sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz am Ende der Tabelle, sind dazu die Schießbude der Bundesliga.