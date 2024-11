Viele US-Amerikaner werden Trump wählen - trotz Lügen und Skandalen | MEINUNG

Und sie haben ja auch Grund, ihrer Regierung und ihren Politikern zu misstrauen. Sie sind über den Vietnam-Krieg und den Irak-Krieg belogen worden. Kennedy hat seinen Gesundheitszustand verheimlicht, Nixon die politischen Gegner ausspioniert. Clinton hat zur besten Sendezeit im Fernsehen Lügen über eine Affäre erzählt. Und dann kam Donald Trump und hat behauptet, dass er diesen Sumpf nun trockenlegen wird. Seine Übertreibungen und Lügen sind schillernd und unterhaltsam. Vor allem aber hat er geliefert. Er hat Steuern gesenkt, den Obersten Gerichtshof mit Konservativen besetzt und er gibt vielen das Gefühl, dass er für das wahre, echte Amerika steht.

Man muss Trump nicht mögen, um ihn zu wählen