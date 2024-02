Kreativ gegen den Fachkräftemangel

"Wir waren sehr überrascht, dass es wirklich so eingeschlagen hat" , sagt Jan Walther und lächelt: "Wir haben schon um die 30 Bewerbungen bekommen." Walther ist Küchenchef beim Hotel Am Jakobsweg in Höxter und sucht zusammen mit der Geschäftsführung schon lange neue Arbeitskräfte.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz hat Walther nun kreative Stellenanzeigen veröffentlicht: Mit Anspielungen auf bekannte Filme buhlt das Hotel um neue Leute für Küche, Rezeption und Renovierung. Jan Walther freut sich über die positive Resonanz: "Das Kreative spricht die Menschen mehr an, als wenn man so 0815-Anzeige online schaltet."

Jan Walther setzt auf kreative Stellenanzeigen

Die ungewöhnliche Anzeige ist auch Michael Opitz ins Auge gefallen. Der gelernte Maurer hat sich direkt telefonisch beim Hotel gemeldet: " So wie das geschrieben war, sprach mich das an ", sagt Opitz, der bald seinen neuen Job im Hotel antreten will.

Der Betrieb will sich vergrößern und das historische Nachbarhaus renovieren und zum Restaurant und Saal umbauen: "Hier müssen die Wände gemacht werden, die Decken müssen gemacht werden und das sind alles Sachen, die ich in den letzten 35 Jahren gelernt habe" , sagt Opitz.

