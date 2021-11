In NRW fehlen über 23.700 Gesundheits-Fachkräfte

Gesundheitsberufe weiterhin attraktiv

Michael Isfort (links) und Karl-Josef Laumann

Die gute Nachricht ist: "Eine Attraktivitäts-Verminderung können wir überhaupt nicht feststellen." Das sagte jedenfalls Pflegeforscher Isfort mit Blick auf die Gesundheitsberufe. Und führte als Beleg an, dass die Zahl der Auszubildenden auf einem Höchststand sei. In den Einrichtungen gebe es eine große Ausbildungsbereitschaft.



Im Schuljahr 2018/19 seien mit 17.078 Auszubildenden eine Höchstzahl in die Berufe Pflege und Therapie gestartet. Im vorherigen Berichtsjahr 2016/2017 seien es 15.187 Menschen gewesen.



Dieser hohe Ausbildungsstand liegt auch daran, dass in NRW das Schulgeld für einige Gesundheitsberufe abgeschafft wurde: In Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie mussten zuvor die Azubis für ihren Schulbesuch bezahlen. Künftig möchte Laumann zudem eine Ausbildungsvergütung in diesen Bereichen einführen.

Viele Pflegekräfte gehen bald in Rente