Dem Handwerk geht es gut – noch

Bürokratie macht kleinen Betrieben zu schaffen

Weniger Bürokratie – das ist ein Versprechen, das in vielen Branchen zieht. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte am Donnerstag von einem "Bürokratie-Burnout" gesprochen. Am Abend, beim Dreikönigstreffen von Handwerk.NRW, versprach er, sich um Entlastungen zu kümmern.

Handwerkspräsident Andreas Ehlert vertraut dem Minister. Gerade für kleinere Betriebe wäre eine Entlastung wichtig, weil sie meist keine eigenen Abteilungen haben, um sich ausgiebig mit neuen Vorschriften zu beschäftigen: "Think small first" , sagt Ehlert und meint damit, dass jede neue Regelung auch von den kleinsten Betrieben leicht umgesetzt werden könne.

Neue Regelungen in NRW

Die NRW-Landesregierung lobt Ehlert für die neue Landesbauordnung, die zum 1. Januar in Kraft getreten ist. Damit sollen Baugenehmigungsverfahren erleichtert werden. Eine Änderung trifft auf bestimmte Gewerke wie Maurer oder Zimmerei zu: Sie können nun Bauvorlagen für Gebäude der Klasse 1 und 2 erstellen und nicht nur Architektinnen oder Ingenieure, wie bislang.

Ein starkes Zeichen sei das, so Handwerkspräsident Ehlert. Trotzdem hat er noch Forderungen ans Land: Die Grundsteuer solle abgesenkt werden und das Land solle auf eine Rohstoffabgabe verzichten. Der sogenannte "Kies-Euro" sollte eigentlich zu Beginn des Jahres kommen, liegt aber momentan ohnehin auf Eis.

