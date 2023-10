Klima-Aktivisten besetzen Bäume in Münster

Seit Montag haben sich Aktivisten mit Seilen und Hängematten hoch in den Bäumen am Kanal-Ufer festgemacht. Auch nachts harren sie in luftiger Höhe aus. Sie fürchten, dass Forstmitarbeiter sonst weitere Fakten schaffen würden. Vergangene Woche waren hier Fällarbeiten gestartet. Die sind nun vorläufig gestoppt.

Mehr Platz für große Frachter

Die Aktivisten sind an der "Pleistermühlenbrücke" in Münster. Gut 15 Meter soll die Wasserstraße an dieser Stelle verbreitert werden. So will der Bund mehr Platz für große Güterschiffe schaffen. Mitglieder von "Fridays for Future", "Green Peace", "Platanenpower" und weitere Umweltschützer wollen das verhindern.

"Für anderthalb Schiffe pro Tag werden hier zig Bäume, die 90 - 100 Jahre alt sind, einfach niedergemäht," sagt Doro, eine Sprecherin der Aktivisten. Sie hält den geplanten Kanal-Ausbau für nicht gerechtfertigt. Es gehe nur um wenige große Schiffe. Und die würden oft auch noch klimaschädliche Kohle transportieren.

Anwohner sind solidarisch

Einige Anwohner unterstützen die Aktivisten spontan, bringen beispielsweise Kaffee vorbei. Denn auch Menschen, die direkt am Kanal leben, sind gegen den Ausbau. Solidarisch zeigen sich auch einige Spaziergänger, die spontan auf die Baumretter getroffen sind.

Weil der Protest zunächst nicht angemeldet war, hat die Polizei mehrere Aktivisten angezeigt. Sie hält sich ansonsten derzeit zurück. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine ist für den Kanalausbau zuständig. Die Behörde will nun das Gespräch mit den Aktivisten suchen mit dem Ziel, dass der Protest friedlich beendet wird.

Aktivisten wollen weitermachen

Die Umweltschützer hingegen sind fest entschlossen, ihren Protest hier länger durchzuziehen. "Bei einer Zwangsräumung würde ich auf jeden Fall sitzen bleiben und die müssten mich wegtragen" , sagt Doro. Es gehe aber um ausschließlich friedlichen Protest.

Über dieses Thema berichten wir am 10. Oktober auch im WDR Fernsehen: Lokalzeit Münsterland, 19.30 Uhr.