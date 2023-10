Neues Kinderschutzhaus für Detmold

Im Durchschnitt muss der Kommunale Soziale Dienst der Stadt Detmold etwa 100 Mal im Jahr Kinder und Jugendliche in Obhut nehmen. Immer liegt in diesen Fällen eine Kindeswohlgefährdung vor.

Wichtig sei, so die Stadt Detmold, dass die Kinder in diesen Fällen "ohne Hürden aufgenomen und in einem kindgerechten, freundlichen Umfeld versorgt werden."

Fehlende Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder

Doch dabei gibt es ein Problem, so die Stadt Detmold. Es fehle an Unterbringungsmöglichkeiten. Die freien Träger der Jugendhilfe könnten den Anfragen häufig nicht nachkommen. Deshalb soll ab dem kommenden Frühjahr ein neues Kinderschutzhaus in Detmold eröffnet werden.