Wie aussagekräftig ist die Statistik zum Kinderschutz?

Erkenntnisse zur Arbeit der Jugendämter

Unnütz sei die Statistik trotzdem nicht, denn "sie enthält ganz wichtige Erkenntnisse darüber, wie die Jugendämter handeln, wenn ihnen entsprechende Hinweise bekannt werden" , so der Statistik-Experte. Auch, wer einen Verdacht an die Behörden meldet, sei dort abzulesen, denn das wird ebenfalls erfasst.

Statistik kann nicht alles leisten

Als singuläres Mittel, um ein genaues Bild von der Situation der Kinder in Nordrhein-Westfalen zu bekommen, ist Statistik also nicht geeignet. Für einen Überblick braucht es mehr Quellen. Kinderschutzorganisationen wie der Kunderschutzbund fordern deshalb unter anderem so genannte Dunkelfeldstudien ein.