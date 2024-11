Wann wird gewählt?

Die ersten Wahllokale öffnen am Dienstag, 5. November, um 6 Uhr deutscher Zeit. Da die USA ein riesiges Flächenland sind, besteht zwischen Ost- und Westküste ein Zeitunterschied. Hinzu kommen spezielle Regelungen in den einzelnen Staaten. Während die ersten Wahllokale im Osten des Landes um sechs Uhr Abends schließen (13 Uhr deutscher Zeit), sind sie an der Westküste noch bis zu sechs Stunden länger geöffnet. Damit schließen die letzten Wahllokale erst am Mittwoch, 6. November, um 6 Uhr morgens unserer Zeit.

Knapp 246 Millionen US -Amerikaner dürfen wählen, und viele haben bereits ihre Stimme abgegeben – entweder per Briefwahl oder persönlich vor Ort. Die Möglichkeiten dazu unterscheiden sich von Staat zu Staat. In Virginia, Mississippi und Minnesota etwa kann man bereits mehr als 40 Tage vor dem Election Day im Wahllokal seine Stimme abgeben. Laut Election Lab der Universität Florida gaben bis zum 2. November bereits mehr als 70 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme vorzeitig ab.

Wie genau das US-Wahlsystem funktioniert und weitere Fragen beantworten wir hier: