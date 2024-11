DEL: Düsseldorf verliert auch in Straubing - Köln empfängt Iserlohn

Zwei Blank-Tore reichen nicht

Die DEG war von Beginn an unterlegen, ging aber mit dem ersten Abschluss überraschend durch Alexander Blank in Führung (5.). Straubing blieb für den Rest des Drittels die dominantere Mannschaft und kam am Ende auf 26:12 Schüsse, der Ausgleichstreffer gelang jedoch nicht.

Das änderte sich im zweiten Spielabschnitt, als die Tigers das Spiel zunächst durch Tore von Tim Brunnhuber (27.) und Danjo Leonhardt (30.) drehte. Die DEG nutzte allerdings wenig später ein Powerplay zum Ausgleichstreffer und dem zweiten Tor von Blank (31.).

Nur 66 Sekunden nach Anpfiff des Schlussdrittels lag Straubing wieder vorne. Justin Scott erzielte das 3:2 in der 42. Minute. Die DEG war daraufhin alles nach vorne, anstelle des Ausgleichstreffers kassierten die Gäste aber kurz vor Schluss das Empty-Net-Goal durch Travis St. Denis (59.).

Köln empfängt Iserlohn

Zum Abschluss des Spieltags kommt es am Abend zum NRW-Duell zwischen den Kölner Haien und den Iserlohn Roosters (19.15 Uhr).