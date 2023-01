Nach Tod einer Lehrerin in Ibbenbüren: Konsequenzen gefordert

Beschimpfungen und Beleidigungen gehören zum Schulalltag

" Es sind oft völlig banale Situationen, die einzelne Schüler komplett ausrasten lassen ", erzählt eine Lehrerin aus dem Münsterland. Sie möchte anonym bleiben. Aber das Thema "Gewalt gegen Lehrkräfte" liegt ihr sehr am Herzen. Sie selbst hat noch keine körperliche Gewalt erlebt, wohl aber Beschimpfungen und Beleidigungen, etwa wenn sie mal wieder ein Handy konfisziert hat. " Das bringt die Emotionen total zum Explodieren und dann wird geschrien: 'Sie dürfen das nicht, ich verklage Sie' ", schildert die Lehrerin. " Und wenn man dann nicht runter eskaliert, kann man sich durchaus mal was abholen, auch Schläge. Das kann passieren. " Es bestehe dringender Handlungsbedarf. " Wir haben viel zu lange weggeguckt. "

Messer bei Grundschülern sichergestellt