Jubiläumsauftakt: 375 Jahre Westfälischer Friede

Rund 7.000 Schülerinnen und Schüler starten am Freitagmorgen von ihren Schulen aus einen Sternmarsch. Ziel ist der Domplatz, wo sie gemeinsam ihre Gedanken, Hoffnungen, Ideen und Ängste zum Thema Frieden äußern wollen.

Viele Schulen haben sich bereits im Vorfeld mit dem Thema Frieden beschäftigt, etwa im Rahmen von Aktionstagen oder Workshops. So hat sich eine Klasse zum Beispiel zusammen mit einem DJ mit Friedenssongs auseinandergesetzt.

Verkehr durch Sternenmarsch beeinträchtigt

Zwischen 9 und 11 sowie zwischen 12 und 13 Uhr kann es wegen des Sternmarsches zu starken Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommen. Betroffen sind vor allem die Wolbecker Straße, der Ludgeriplatz und die Von-Vincke-Straße.

Prinzipalmarkt als Begegnungsort

In Anschluss an den Sternmarsch gibt es in der Münsteraner Innenstadt einige weitere Aktionen auf und um den Prinzipalmarkt. So können sich Interessierte im Gebäude der Bezirksregierung über das geplante Programm des Jubiläumsjahres informieren.

Ab dem Nachmittag ist der Prinzipalmarkt zentraler Begegnungsort. 193 Friedenshocker - einer für jeden Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen - werden hier aufgestellt. Sie sollen Gelegenheit zur Diskussion über das Thema Frieden bieten.

Parallel zu den Friedensbegegnungen auf dem Prinzipalmarkt findet am Abend außerdem ein Empfang des Oberbürgermeisters im Historischen Rathaus statt.