Besonderes Bier zum Friedensjubiläum

Bier steht für geselliges Zusammenkommen, die kleinste Einheit eines Friedens, meinen die Entwickler. Und für das Jubiläumsjahr sollte es ein besonderes Bier werden, das den Geschmack von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Region trifft.

Golden Ale mit Zitrusnote

Für ihre Idee hatten die Bierliebhaber der Osnabrücker sofort begeisterte Mitstreiter an der Fachhochschule in Münster gefunden. Studierende und Lehrende haben dann zusammen mit der Finne Brauerei in Münster an der Rezeptur gearbeitet und getestet.

Das Friedensbier ist ein Golden Ale

Nach den Verkostungen stand die Geschmacksrichtung fest: Es ist ein Golden Ale, fruchtig mit leichter Zitrusnote, nicht zu malzig und nicht zu bitter. Damit soll nun also angestoßen werden auf den Westfälischen Frieden und das Ende des Dreißigjährigen Krieges vor 375 Jahren.

Friedensbier ist ein Biobier

"Der gesamte Prozess war für alle Beteiligten lehrreich und hat viel Spaß bereitet", bilanziert der Osnabrücker Professor Ulrich Enneking, der ebenso beteiligt war wie der Münsteraner Sensorik-Professor und Biersommelier Thorsten Sander.

Herausgekommen ist ein Biobier, das es ab sofort bei der Brauerei Finne und über die Internetseite des Campusbiers der Hochschule Osnabrück zu kaufen gibt. Das 6-Pack 0,33 kostet 15,- Euro.

Über dieses Thema haben wir am 11.04.2023 in der Lokalzeit Münsterland auf WDR 2 und im WDR Fernsehen berichtet.