Pferdetreck mit Friedensglocke von Münster nach Osnabrück

Die Glocke schlägt laut, für Mensch und Pferd das Zeichen zum Aufbruch. Langsam setzt sich der Treck am Morgen vor dem Rathaus des Westfälischen Friedens in Münster in Bewegung.

Kurzer Empfang im Rathaus zu Münster: Dann geht es los

An diesem Tag soll es bis Warendorf gehen. 25 Kilometer, länger ist kein Teilstück. Am Donnerstagmorgen will der Kutsch-Konvoi in Osnabrück einfahren. Das ist die Distanz, die auch die reitenden Boten vor 375 Jahren während der Friedensverhandlungen zurücklegen mussten.

Testlauf für weit größeres Projekt

2025 soll die Friedensglocke in Jerusalem eintreffen

Diese Kutschfahrt ist allerdings nur der Testlauf des Friedensglockenvereins aus Brandenburg für ein weit größeres Projekt. Großes Ziel des Vereins ist es, die Glocke 2025 - 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs - von Berlin nach Jerusalem zu bringen. 4.800 Kilometer Strecke durch 13 Länder wollen sie in 210 Tagen schaffen. Und nicht überall ist es friedlich.

Unterstützung aus mehreren Ländern zugesagt

Aber überall gibt es Unterstützung, erzählt Treckleiter Heinz Bley aus Thüringen. Ungarische Reiter haben schon versprochen, den Treck zu begleiten und bei der Gastgebersuche zu helfen.

In der Türkei ist den Pferdefreunden schon Geleitschutz versprochen und ein Rastplatz zentral in Istanbul neben einer Moschee. Sogar die Überfahrt über den Bosporus ist schon fix.

Falls das Pferdegetrappel nicht reicht, machen sie mit der Friedensglocke, gegossen aus Militärschrott, unterwegs auf sich aufmerksam. Über die Tiere und die Geschichte der Glocke komme man ins Gespräch