Mädchen in Attendorn jahrelang eingesperrt: Streit ums Sorgerecht als Motiv?

Ein acht Jahre altes Mädchen soll nahezu sein gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern. Knapp sieben Jahre lang soll das Kind komplett von der Außenwelt abgeschirmt worden sein: Es hat nie einen Kindergarten und keine Schule besucht. Auch mit anderen Kindern soll es in dieser Zeit niemals gespielt haben.

Was hat diese völlig unnatürliche Situation mit dem Kind gemacht? Was könnte die Mutter dazu bewogen haben? Und gibt es Versäumnisse bei den Behörden? Was wir wissen und was nicht.