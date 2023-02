Live-Ticker an Karneval: So läuft der Aschermittwoch in NRW

Die Jecken und Jeckinnen in NRW haben in den vergangenen Tagen ordentlich Karneval gefeiert. Und jetzt - am Aschermittwoch ist alles vorbei - zumindest fast. Alle Infos in unserem Ticker:

8:00 Uhr: Politischer Aschermittwoch auch in NRW

Heute wird erstmals seit drei Jahren wieder in vollen Hallen gegen politische Mitbewerber ausgeteilt. In NRW gibt es diverse Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch: In Köln treten Grünen-NRW-Chef Tim Achtermeyer und Bundessprecher Omid Nouripour auf, SPD-NRW-Vorsitzender Thomas Kutschaty und SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil treten in Schwerte auf, und in Lennestadt-Kirchveischede sprechen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU-NRW.

7:50 Uhr: Heute beginnt die Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch beginnt heute die Fastenzeit vor dem christlichen Osterfest. Der Verzicht auf Speisen und Getränke wie Fleisch und Wein, auf Schokolade oder Nikotin oder auch auf digitalen Konsum gilt als Symbol der Buße und der spirituellen Erneuerung. Die Kirchen starten heute auch ihre Aktion Klimafasten. Dabei geht es darum, durch kleine Veränderungen im Alltag, zum Klimaschutz beizutragen.