8.34 Uhr: Glasfreie Zone in der Düsseldorfer Altstadt

Auch in der Düsseldorfer Altstadt sind Glasflaschen und Gläser verboten. Wo genau, zeigt diese Karte:

8.20: Zehntausende Feiernde in Köln von auswärts erwartet

Vor allem in Köln werden Zehntausende Feiernde von auswärts erwartet. Die Polizei ist mit 2.000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. Bereits zu Beginn der Karnevalssaison am 11.11. war es in Köln zu einem Massenandrang gekommen.

Besonders das Studentenviertel rund um die Zülpicher Straße gilt mit seinen vielen Bars und Kneipen als Mega-Hotspot für junge Leute. Die Stadt Köln hat unter anderem 550 Mobil-Toiletten, 140 Urinale, 20 Urinalrinnen und elf Toilettenwagen aufgestellt. Ordnungsamtchefin Athene Hammerich drohte: "Wildes Urinieren wird der Ordnungsdienst konsequent ahnden." Das Verwarngeld betrage bis zu 200 Euro. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In drei Kölner Bereichen gibt es glasfreie Zonen. Dort sind Glasflaschen und Gläser verboten. Einen Überblick bieten diese drei Karten:

7.58 Uhr: Weiberfastnacht ohne Corona-Auflagen

Erstmals seit drei Jahren beginnt am Donnerstag mit Weiberfastnacht wieder ein Straßen-Karneval ohne Corona-Einschränkungen. 2020 war der Karneval noch knapp vor den ersten weitreichenden Lockdown-Maßnahmen über die Bühne gegangen, hatte teilweise allerdings auch schon selbst zur Verbreitung des Virus beigetragen. Im Folgejahr 2021 fiel "die fünfte Jahreszeit" komplett aus. 2022 fand Weiberfastnacht unter 2G-plus-Bedingungen statt. Diese Einschränkungen fallen nun weg.

7.45 Uhr: Weiberfastnacht - der Straßen-Karneval beginnt

Die Jeckinnen und Jecken in den rheinischen Karnevalshochburgen feiern heute an Weiberfastnacht den Beginn des Straßen-Karnevals. Um 11.11 Uhr beginnt unter anderem in Köln, Düsseldorf und Bonn, aber auch im rheinland-pfälzischen Mainz und anderswo die Hochphase des Karnevals. Der Karneval in Köln feiert dabei in diesem Jahr sein 200-jähriges Jubiläum unter dem Motto "ov krüzz oder quer" (ob kreuz oder quer). Zur Weiberfastnacht werden vielerorts die Rathäuser durch Karnevalsvereine gestürmt. Traditionell finden an diesem Tag auch zahlreiche Frauensitzungen statt. Ein Brauch ist es, dass Frauen die Krawatten von Männern abschneiden.

