Fastenzeit: Das steckt hinter der 40-Tage-Challenge

Aschekreuz am Aschermittwoch

In der katholischen Kirche zeichnet der Priester am Aschermittwoch ein Aschekreuz als Zeichen der geistigen Reinigung und der Vergänglichkeit auf die Stirn der Gottesdienstbesucher. Die evangelische Kirche ruft seit Jahren zu ihrer Fastenaktion "7 Wochen Ohne" auf, um aus gewohnten Konsum- und Verhaltensweisen auszusteigen und neue Lebensziele zu finden.

Darüber hinaus will die gemeinsame Aktion "Klimafasten" der Kirchen Anregungen für Klimagerechtigkeit und Umweltschutz geben. In diesem Jahr soll in jeder Fastenwoche für ein anderes Thema sensibilisiert werden. Das Motto der ersten Woche etwa lautet "Energie wertschätzen", in der letzten ist das Thema "Glück".

Ähnliche Traditionen gibt auch in anderen Religionen

Die Tradition des Fastens kommt in den meisten großen Weltreligionen vor. Die traditionelle Fastenzeit im Christentum wird auch Passionszeit genannt und soll an die Leidensgeschichte von Jesus bis zu seiner Kreuzigung erinnern, der an Karfreitag gedacht wird. Christen fasten in dieser Zeit für 40 Tage und besinnen sich so auf ihren Glauben.