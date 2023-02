Nubbel und Zacheies

Zum Teil wird der Nubbel in Köln auch Zacheies genannt. So hießen oft die Strohpuppen in den alten rheinischen Kirmes-Traditionen. Das geht auf den biblischen Zöllner Zachäus zurück. Dieser hatte, so die Erzählung, für den den römischen Kaiser Zölle eingetrieben und sich dabei selbst bereichert.

Dass Zachäus sich schließlich von Jesus bekehren ließ und sich aus christlicher Sicht sozusagen von einem Bösen in einen Guten verwandelte, wird bei den Opfer-Traditionen allerdings eher außer Acht gelassen.

Hans Mörtter, Pfarrer im Ruhestand

"Jeder Mensch weiß, dass er in irgendeiner Weise immer wieder Schuld auf sich lädt, und das guttut, die lassen zu können, die weggenommen zu bekommen" , sagt Hans Mörtter, Pfarrer im Ruhestand, aber immer noch aktiv an der evangelischen Lutherkirche in der Kölner Südstadt. Zum Nubbel sagt er:

"Im Grunde ist er eine Christusgestalt." Hans Mörtter, Pfarrer im Ruhestand, über den den Nubbel

Hoppeditz-Beerdigung in Düsseldorf

Eine Hoppeditz-Verbrennung in Düsseldorf.

Was in Köln der Nubbel ist, ist für Düsseldorf der Hoppeditz: Unter lautem Wehklagen verabschieden sich die Jeckinnen und Jecken am Aschermittwoch von ihm und dem Karneval. Nach einem Trauermarsch durch die Gassen der Altstadt wird die Narrenfigur aus Stroh verbrannt. Danach geht es für die Trauergemeinde in der Regel zum Leichenschmaus mit Fisch und Altbier.

Jülich schmeißt den Lazarus in den Fluss

Der Lazarus Strohmanus liegt auf einem Sprungtuch.

Keine Gnade kennen auch die Jülicher mit ihrem Lazarus Strohmanus. Am Veilchendienstag tragen die Karnevalisten die blau-weiße Strohpuppe durch die Stadt, wirbeln sie durch die Luft, um sie dann in der Rur zu versenken. Erst im Januar nach dem Dreikönigsfest wird der Nachfolger für die Session feierlich getauft.

Bacchus im Ruhrgebiet

In einigen Städten im Ruhrgebiet, auch in Hamm, heißt die Strohpuppe Bacchus. Wie der Kölner Nubbel geht auch sie am Ende der Session in Flammen auf.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei

Mit Nubbel, Hoppeditz, Lazarus und Bacchus entledigen sich die Jeckinnen und Jecken ihrer Sünden, so die Tradition. Am Tag danach ist der Karneval vorbei. Mit Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit bis Ostern - und das lange Warten auf den 11.11., dem Hoppeditz-Erwachen und dem Beginn der nächsten Karnevals-Session.