In Köln startet der Rosenmontagszug heute zum ersten Mal auf der rechten Rheinseite, im Stadtteil Deutz. In Düsseldorf machten vorab die Wagen von Jacques Tilly von sich reden - am Freitag wurde überraschenderweise vorab einer vorgestellt, auf dem es um die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" gehen soll - als Zeichen, dass der Karneval den Klimawandel ernst nimmt und um zu verhindern, dass sich Aktivisten womöglich auf dem Zugweg festkleben und ihn so blockieren.

Die Startzeiten der Züge:

Köln: 10 Uhr

Aachen: 11:11 Uhr

Düsseldorf: 12 Uhr

Bonn: 12 Uhr

Was tut sich sonst noch beim Rosenmontag in NRW? Die wichtigsten Entwicklungen hier im Karnevals-Ticker.

08:12 Uhr: Die ersten Wagen stellen sich in Düsseldorf auf

Der Wagen des Düsseldorfer Prinzenpaars Dirk II. und Venetia Uåsa.

Auch in Düsseldorf laufen die Vorbereitungen an. WDR -Reporter Peter Hild berichtet, dass die ersten Wagen schon aus der Wagenhalle in Bilk rollen und sich für den Zug aufstellen. Einer der ersten ist der Wagen des Prinzenpaares Dirk II. und Venetia Uåsa. Natürlich mit dem Karnevalsmotto der Landeshauptstadt: "Wir feiern das Leben".

07.42 Uhr: In Düsseldorf startet der Zug um 12 Uhr

Rund 8.000 Jecken werden sich voraussichtlich gegen 12 Uhr in Düsseldorf auf den Weg machen. Mit dabei 110 Mottowagen, 85 Fußgruppen und 30 Blaskapellen.

07.34 Uhr: Jeckes Programm schon ab 9 Uhr in Köln

Pünktlich um 10 Uhr wird sich der Kölner Rosenmontagszug ab dem Deutzer Bahnhof in Bewegung setzen. Zuvor gibt es ab 9 Uhr ein jeckes Programm. Über die Deutzer Freiheit geht es dann auf die Deutzer Brücke Richtung Altstadt.

07.21 Uhr: Es kann losgehen - auf der "Schäl Sick"