17:40 Uhr: Köln: Auf zum großen Schaulaufen

Die Altstädter unterwegs

Weiberfastnacht ist vorbei, Rosenmontag noch zwei Tage hin - aber weil der echte Jeck nichts so fürchtet wie Leerlauf, gibt es am Karnevalssamstag auf dem Neumarkt den Funken-Biwak. Eigentlich eine Veranstaltung der Roten Funken, zu der andere Traditionscorps aber gerne eingeladen werden. Hier sind es die grün gewandeten "Altstädter", die mit viel Dicke-Backen-Musik zum großen Platz marschieren, um sich vom Volk bejubeln zu lassen. Das drängelt sich dicht an dicht, trotz Regens: Wo sonst bekommt man soviele jecke Prominenz in geballter Form zu sehen?

16:31 Uhr: Campino von den Toten Hosen hält sich beim Karneval zurück

Campino: Gebremster Karnevals-Spaß

Tote-Hosen-Frontmann Campino findet die Rosenmontagszüge trotz des Ukraine-Kriegs und des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien in Ordnung. Er selbst werde sich dieses Jahr " sicher nicht in dem Maße in den Karneval begeben, wie ich das sonst gern tue ", sagte er im Interview der "Rheinischen Post" (Samstag). " Aber ich möchte da niemandem etwas vorschreiben ." Es gebe Menschen, die " jetzt nicht auf sorglos " machen könnten, aber auch andere, für die Karneval ein Ventil sei. " Und wenn der Rosenmontagszug durch die Gegend zieht und Kinder ihre Freude daran haben, ist das in Ordnung ", betonte der Punkrocker.

" Wir können uns nicht alle zum Stillstand verdonnern ." Aber man könne Mitgefühl ausdrücken - etwa durch Spenden. Die Toten Hosen geben am 24. Februar in Düsseldorf ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer, an dem Tag also, der zugleich der Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine ist.

16:00 Uhr: Düsseldorfer Jung-Jecken am Ziel

Regen? Welcher Regen?

Die Düsseldorfer Jung-Jecken sind am Burgplatz angekommen. Für den relativ kurzen Weg haben sie fast zwei Stunden gebraucht. Jetzt geht es um den Preis für die besten Kostüme - die die meisten zur Sicherheit regensicher verpackt haben.

15:00 Uhr Rückblick auf den Kölner Sternmarsch

Eine der schönsten Veranstaltungen fand gestern Abend in Köln statt: Aus allen Himmelsrichtungen zogen die Jecken zum Alter Markt, um im Schein von tausenden Wunderkerzen miteinander Karneval zu feiern.