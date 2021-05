In ersten drei Juni-Wochen fast nur Zweitimpfungen in NRW-Impfzentren

Allerdings würden längst nicht alle Zweitimpfungen in den Impfzentren wahrgenommen - etwa weil jemand einen früheren Termin bei seinem Hausarzt habe - sodass es womöglich auch in den ersten drei Juni-Wochen in den Impfzentren zu Erst-Impfungen kommen werde.

Geplante Impfungen in NRW - die Zahlen

Die SPD -Opposition im Landtag forderte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) auf, einen Bericht im Gesundheitsausschuss vorzulegen.

Für die NRW-Impfzentren ergibt sich nach der Auskunft des Ministeriums folgendes Bild: Es stehen voraussichtlich 588.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 22 (ab 31. Mai), 441.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 23 (ab 7.6.) und 473.000 Zweitimpfungen in der Kalenderwoche 24 (ab 14.6.) an. Gleichzeitig erhalte das Bundesland vom Bund 530.000 Impfdosen pro Woche.