2G, 2G+, 3G - Was bedeuten diese Corona-Regeln in NRW?

In NRW gilt in vielen Situationen die 2G -Regel. Manchmal gilt aber auch 2G plus ( 2G+ ) und manchmal 3G . Darüber hinaus ist manchmal auch von 3G plus ( 3G+ ) die Rede? Welche Corona-Regeln stecken hinter diesen Abkürzungen?

Was bedeutet 2G in NRW?

2G bedeutet im Sinne des NRW-Gesundheitsministeriums: Zutritt oder Teilnahme nur für Geimpfte und Genesene. Das gilt für viele Situationen im Freizeitbereich, zum Beispiel im Restaurant oder Zoo.

Was bedeutet 2G plus (2G+) in NRW?

2G plus (2G+) bedeutet im Sinne des NRW-Gesundheitsministeriums: Zutritt oder Teilnahme nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlich getestet sein müssen. Erforderlich ist ein offizieller Test-Nachweis über einen höchstens 24 Stunden zurückliegenden Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden zurückliegenden PCR -Test. Das gilt für Orte und Situationen mit erhöhtem Risiko für Corona-Infektionen, zum Beispiel Diskotheken oder viele Karnevalsveranstaltungen.

Was bedeutet 3G in NRW?

3G bedeutet im Sinne des NRW-Gesundheitsministeriums: Zutritt oder Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Bei Getesteten ist ein offizieller Nachweis über einen höchstens 24 Stunden zurückliegenden Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden zurückliegenden PCR-Test erforderlich. Das gilt zum Beispiel für Friseurbesuche, standesamtliche Trauungen und Messen.

Was bedeutet 3G plus (3G+)?

Manchmal ist auch von 3G plus (3G+) die Rede. In NRW findet diese Regel aber keine landesweite Anwendung. Gemeint ist damit in der Regel: Zutritt oder Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder PCR-Getestete.