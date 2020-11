Auszeit von Corona: Auf ins Wochenende!

Zum Sammeln und Lagern eignen sich Jutetaschen und offene Körbe. In Plastiktüten schimmeln die Früchte leicht und werden dadurch schnell unbrauchbar. Viele Tierparks in NRW freuen sich über Futterspenden und haben Sammelstellen eingerichtet.

Herbstzeit ist Drachenzeit

Schön und sportlich

Wenn in Bilderbüchern vom Herbst die Rede ist, findet man sie früher oder später in einer Ecke: Drachen. Dabei ist es gar nicht so einfach, die Leichtgewichte in den Himmel steigen zu lassen. Und mit Lenkbewegungen kleine Loopings und Schrauben auszulösen, erfordert sogar jede Menge Übung.

Egal ob simpler Papierdrachen oder ein professioneller Lenkdrachen - wenn sie erst im Wind tanzen ist es immer ein meditatives Vergnügen. Alles was es braucht ist eine Wiese und eine steife Brise.

Kino für zuhause

Bis die Kinos wieder öffnen, kann es noch etwas dauern. Aber das ist kein Grund, völlig auf Kino-Kultur zu verzichten. Immerhin steht mittlerweile fast in jedem zweiten Haushalt ein fast vergessener Beamer im Schrank.

Mit Kissen und Decken ist in Minuten eine gemütliche Kuscheloase gebaut, als Leinwand reicht die Tapete meist völlig aus. Noch eine Tüte Popcorn aus der Mikrowelle - und Film ab.

Advent, Advent

Auch wenn scheinbar noch viel Zeit bis Heiligabend bleibt - der erste Advent ist schon am 29. November. Höchste Zeit also, die Weihnachtskisten aus dem Keller zu holen. Und das gilt nicht nur für jene, die ihre Häuser und Wohnungen mit aufwendigen Bastelarbeiten in ein Weihnachts-Wunderland verwandeln.

Allein das Entwirren einer simplen Lichterkette kann gut und gerne einen ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Viel Spaß.