Wie Astrazeneca in NRW zügig verimpft werden soll

"Wir brauchen einen Turbo, wir brauchen mehr Tempo, wir brauchen weitere Gruppen", sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet über die Corona-Impfungen mit Astrazeneca. Der Ministerpräsident geht zwar nicht davon aus, "dass Astrazeneca herumliegt". Viele Kommunen in NRW berichten jedoch von abgesagten und nicht wahrgenommenen Impfterminen.

111.000 Astrazeneca-Dosen bisher verimpft

Laut NRW-Gesundheitsministerium hat der Bund bislang rund 310.000 Impfdosen von Astrazeneca nach Nordrhein-Westfalen geliefert. Davon sind laut Robert-Koch-Institut bis einschließlich vergangenen Sonntag 111.000 verimpft worden.

Am Mittag will Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann informieren, wie es mit den Impfungen in der zweiten Prioritätsgruppe weitergeht. In dieser Gruppe gibt es sehr viele Menschen, die jünger als 65 Jahre alt sind und damit mit Astrazeneca geimpft werden können. Dazu gehört das Personal in Kitas, Grund- und Förderschulen, Ärzte, bestimmte Polizisten, Kontaktpersonen von Schwangeren und Pflegebedürftigen, chronisch Kranke und Menschen mit Behinderungen oder bestimmten Vorerkrankungen.

Nachrückermodell in Köln

Wie läuft es nun mit den Astrazeneca-Impfungen in NRW? Anfang vergangener Woche wurden aus dem Kreis Olpe 30 Prozent Absagen und aus Köln an einem Tag sogar 40 Prozent Absagen gemeldet. In anderen Kreisen und Städten sah es deutlich besser aus, so wurden in Krefeld und im Rhein-Sieg-Kreis keine Termine mit Astrazeneca abgesagt.

Einige Kommunen haben inzwischen auf den schleppenden Verlauf in ihren Impfzentren reagiert. In Köln waren vergangenen Mittwoch nach Angaben der Stadt von den 7.844 Impfdosen, die für das Kölner Impfzentrum im Februar verfügbar waren, nur 3.100 Impfdosen im Depot des Landes abgerufen worden.