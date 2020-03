Das Ergebnis zeigt: Die meisten Menschen in NRW-Städten meiden seit vergangener Woche Bahnhöfe und S-Bahn-Haltestellen, im Durchschnitt halten sich an den Orten 60 Prozent weniger auf als üblich.

Am wenigsten waren es in der Aachen mit nur 36,3 Prozent weniger. Den größten Rückgang gab es in Köln: an einem normalen Freitag loggen sich am Kölner Hauptbahnhof etwa 855 Menschen per Google ein. Am vergangenen Freitag waren es nur 115 - also fast acht mal weniger als üblich.